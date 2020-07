São Leopoldo amplia medidas restritivas para o fim de semana

Com o agravamento na contaminação pelo coronavírus e consequente lotação, tanto da área de internação clínica como na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid do Hospital Centenário, a prefeitura de São Leopoldo alterou o decreto em vigor e determina regras mais rígidas no funcionamento de setores econômicos, igrejas, vias públicas e transporte de passageiros. Só poderão funcionar, com exigências sanitárias, estabelecimentos tidos como essenciais, inclusive aos finais de semana.

A principal mudança é quanto aos finais de semana em São Leopoldo. No sábado e domingo, somente podem permanecer abertos serviços de saúde, supermercados, restaurantes, bares e lancherias. Além disso, postos de combustíveis e serviços de manutenção automotiva também podem abrir. "Infelizmente, o agravamento da situação fez com que tomássemos medidas bem restritivas por uma semana. Voltaremos a avaliar nos próximos dias. Não queremos entrar na bandeira preta e precisamos agir com responsabilidade. Esperamos a colaboração e compreensão de todos os leopoldenses," disse o prefeito Ary Vanazzi.

O decreto, que entrou em vigor nesta quarta-feira e vai até 14 de julho, traz novas regras. Os mercados podem funcionar com lotação de 50% da capacidade determinada, além de cumprir exigências sanitárias tanto para clientes como aos seus funcionários. Academias de ginástica permanecerão fechadas no período, assim como salões de beleza, barbearias, cabeleireiros e afins também ficam fechados. Os escritórios de advocacia, contabilidade, arquitetura, engenharia, publicidade poderão funcionar com três trabalhadores simultâneos, atendendo a uma pessoa por vez, mediante prévio agendamento.

Missas e cultos estão suspensos, podendo ocorrer aconselhamento espiritual com uma pessoa por vez. Serão permitidas lives e cultos on-line desde que estejam presentes no máximo seis pessoas. No trânsito da cidade, fica reduzida em 50% a oferta de vagas no estacionamento da rua Independência, somente o lado esquerdo da via poderá ser usado para estacionar os veículos. A gratuidade no transporte coletivo para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos será suspensa entre 6h e 9h e 16h e 19h.