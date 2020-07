Estudo aponta situação da Covid-19 em São Gabriel

Um relatório do grupo "Iniciativa Covid-19" da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) mostra que São Gabriel pode ter atingido o pico da a curva epidemiológica da doença bem antes dos demais municípios do Estado. O gráfico - que compara o total de amostras e o número de casos positivos - revela que duas semanas foram as mais problemáticas (24 a 30 de maio e 7 a 13 de junho), mas também mostra que o número de casos positivos começa a diminuir.

Segundo o prefeito Rossano Gonçalves, a testagem da população trouxe maior realidade aos números. Atualmente, o município de São Gabriel tem 232 casos confirmados da doença, mas 183 deles já estão recuperados. Apenas 40 pessoas seguem em tratamento, sendo que 36 em isolamento domiciliar.

Na prática, a parceria com a Unipampa permitiu que o município de São Gabriel saltasse na frente em ações de prevenção. Enquanto a maioria das cidades aguardava de três a cinco dias os resultados do Laboratório Central (Lacen), a de São Gabriel tinha as confirmações em um período de 6 horas. Isso possibilitou que o município, segundo o estudo, implantasse um sistema de atenção aos pacientes, permitindo que fossem colocados em isolamento ou em tratamento de forma imediata.

De acordo com o professor Luiz Roesch, que faz parte do grupo, esse dado reflete a quantidade de pessoas contaminadas, mas também o trabalho desenvolvido na cidade. "A Vigilância Epidemiológica cerca as pessoas que estão contaminadas e vai atrás dos possíveis contagiados", afirma.

Para tentar manter os bons números, um grupo formado pelos municípios de São Gabriel, Santana do Livramento, Alegrete e Uruguaiana, vem centralizando as informações da região da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. O objetivo é implantar iniciativas conjuntas no combate ao vírus.