Aberto em maio, call center de Taquari planeja contratar mais 60 trabalhadores

Mesmo em perodo de pandemia, a empresa Zanc anunciou que vai contratar 60 novos colaboradores para trabalhar na unidade de Taquari. Os currculos devem ser encaminhados para o e-mail zanc@taquari.rs.gov.br at o dia 10 de julho.

A empresa est instalada no antigo Seminrio Serfico, prdio que foi reformado e cedido pela prefeitura. "Sabamos da importncia e da necessidade de gerar empregos em Taquari. Mas os maiores problemas sempre foram a falta de infraestrutura e as condies na cidade. Dificuldades enormes que foram, sendo superadas para que nossa cidade pudesse competir de igual para igual com todas as outras", afirmou o prefeito Emanuel Hassen de Jesus.

A empresa se instalou em maio na cidade.Na primeira etapa,foram contratados88 funcionrios. O local conta com cerca de 800 posies de trabalho