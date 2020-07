Ginásio de Tramandaí vira abrigo durante o inverno

A prefeitura de Tramandaí montou, no ginásio Gigantinho, uma estrutura para abrigar os moradores em situação de rua durante o mês de julho. Cerca de 15 pessoas estão abrigadas no local, que além de oferecer um ambiente para dormir, conta com alimentação, espaço para banho e doação de roupas.

As equipes da secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social estão circulando com um micro ônibus pelo município em busca de mais pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretaria de Saúde montou um espaço para as equipes de Atenção Básica, que estão prestando atendimento aos moradores, bem como avaliação médica, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C, Covid-19, medição de temperatura e se necessário, a aplicação de medicamento. Diante da situação, todas as ações de limpeza e manutenção do local estão de acordo com as orientações dos órgãos de saúde.