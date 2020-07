Rio Grande cria modelo próprio de distanciamento social

Uma série de lives da prefeitura de Rio Grande tem se dedicado a explicar o modelo Papareia de Distanciamento Social Controlado. A iniciativa, que entrou em vigor neste final de semana, cria um sistema de risco próprio para o município durante a crise do coronavírus. A exemplo do modelo do governo do Estado, as bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta determinam também a maior ou menor flexibilidade das atividades econômicas.

Com base na metodologia do governo do Estado foi desenvolvido o modelo local, levando-se em conta como especificidades rio-grandinas a grande mobilidade e a presença de muitas portas de entrada no município em função das atividades pesqueiras e portuárias. "A fase inicial de elaboração do estudo foi a análise de indicadores para a formulação da bandeira. A gente individualizou alguns indicadores e regionalizou outros, alterando os pesos para os cálculos da bandeira para que reflita melhor o cenário do município", conta o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Danilo Giroldo. "A segunda parte foi a definição dos protocolos de funcionamento das atividades econômicas para cada bandeira". No sistema local, a ingerência é apenas sobre as atividades não essenciais, já que as essenciais são reguladas pelo governo do Estado.

São três os pontos fundamentais em que o modelo local se diferencia do estadual. O primeiro é o maior peso para os indicadores regionais e municipais. O professor Tiarajú Alves de Freitas explica que metade dos indicadores nos modelos se refere à propagação e a outra metade à infraestrutura hospitalar. "Quando propusemos a metodologia, consideramos que a bandeira de Rio Grande deveria levar mais em conta os dados locais de leitos hospitalares do que aqueles da macrorregião. A gente está dando maior importância a Rio Grande e sua proximidade com a região", explica.

Outro ponto é a maior restrição do teto de operação e do teto de ocupação dos espaços nas atividades econômicas. Com relação às atividades econômicas, o principal indicador do Estado utilizado para ponderar a segurança e a relevância de cada uma delas é o Índice Setorial de Distanciamento Controlado (ISDC). Foi aí que o grupo de estudos da Furg percebeu uma fragilidade no modelo do Estado, sobre como aplicar este índice para as diferentes atividades econômicas conforme a variação de bandeiras. Foram desenvolvidos 13 níveis de distanciamento social, a partir do ISDC. Isso quer dizer que conforme a segurança da atividade e a bandeira no município há indicações sobre o percentual da força de trabalho permitida (que nunca é maior que 50%, mesmo em bandeira amarela) e também o nível de distanciamento social,

Outro indicador do modelo local é a "regra de avaliação qualitativa da bandeira". Isso quer dizer que o Comitê Técnico Municipal tem autonomia, desde que com justificativa sólida, para elevar a bandeira para além do que os números indicam. "A janela de informações que geram os dados de Rio Grande vai até quinta-feira de cada semana. O comitê técnico se reúne, analisa cada um dos indicadores que formaram a respectiva cor da bandeira para a semana seguinte e, de forma qualitativa, observa o que foi calculado pelos indicadores, mas também a ocorrência de sinais de agravamento da situação da pandemia nos dias subsequentes à quinta-feira", explica Freitas.