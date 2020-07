Área de UBS é isolada em Picada Café

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social de Picada Café fez o isolamento de um dos leitos da área de observação de pacientes na Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro. Tal medida visa manter um paciente com suspeita de Covid-19 sob a tutela da equipe clínica, enquanto aguarda novos procedimentos, como a sua remoção para centros de saúde de referência para o tratamento do coronavírus. Na semana passada, a equipe de médicos dos postos de Picada Café esteve reunida com lideranças do município para alinhar os fluxos de trabalho com o avançar da pandemia em Picada Café. O médico intensivista Élton Portolan trouxe sua experiência no trato com a Covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), corroborando assim para uma expertise maior da equipe clínica local.