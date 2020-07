SAÚDE Notícia da edição impressa de 08/07/2020. Alterada em 08/07 às 03h00min Com verba da Justiça Federal, bloco cirúrgico do hospital de Taquara é reaberto

A Associação Hospitalar Vila Nova, entidade gestora do Hospital Bom Jesus (HBJ) de Taquara, realizo ua reabertura do bloco cirúrgico da instituição. Desde ontem, a obra, autorizada pela Justiça Federal de Novo Hamburgo após ação da gestora e da prefeitura que solicitaram ajuda para o custeio no valor de mais de R$ 108 mil, está apta ao atendimento da população taquarense e regional.

Dentre as adequações físicas necessárias, o espaço teve o piso trocado - que se encontrava deteriorado e com problemas de umidade, e o setor de emergência também passou por melhorias, com ampliação da recepção do local. "O hospital está sendo todo reformado. O bloco cirúrgico será reaberto, vamos ter uma recepção nova, uma ala somente para a assistência de pacientes com sintomas da Covid-19. Arrisco a dizer, sem medo de errar, que nunca foi feito um investimento tão grande nos últimos 50 anos do hospital. Acertamos a instituição e quem ganha é a população, estamos devolvendo um hospital totalmente reformado e humanizado a nossa comunidade. ", menciona o prefeito, Tito Lívio Jaeger.

Segundo o presidente da Associação Vila Nova, Dirceu Dal'Molin, serão realizadas cirurgias nas áreas de traumatologia, oncologia, cirurgia geral, urgência e emergência. "Foram investidos cerca de R$ 46 mil para reforma e ampliação da emergência e mais de R$ 61 mil na adequação física do bloco cirúrgico", calcula Dal'Molin.

Outra novidade é a abertura dos exames de colonoscopia e de endoscopia. No caso dos exames, as endoscopias serão realizadas todas as terças e quintas-feiras. Para as colonoscopias, o hospital efetuará os procedimentos todas as terças-feiras, no turno da manhã, sendo oferecidos quatro exames por dia. No caso dos procedimentos endoscópicos, que têm alto potencial de transmissão de Covid-19 em pessoas assintomáticas, o hospital seguirá as orientações da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), de priorizar os exames considerados de alta prioridade e de urgência.