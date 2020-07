Oktoberfest de Igrejinha é cancelada e volta em 2021

A comissão organizadora da Oktoberfest, de Igrejinha, no Vale do Paranhana, anunciou que a 33ª edição do evento será alterada para 2021. O anúncio foi feito pela diretoria da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha, que analisou diversas circunstâncias e decidiu que o caminho mais seguro a tomar é remarcar a festividade por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus neste ano. A Oktoberfest acontecerá de 15 a 24 de outubro de 2021.

O presidente da associação, Tiago Itamar Petry, explica que a decisão foi tomada levando em conta diversos aspectos. "Não conhecemos e ainda não é possível prever a situação do coronavírus e o seu desenrolar, bem como não há segurança quanto à disponibilização de vacinas no país. É preciso levar em conta que qualquer formato de evento geraria aglomerações, e sempre reforçamos que a saúde e a segurança dos nossos visitantes estão em primeiro lugar", comentou. Ainda, o presidente lembra que, até o momento, os grandes eventos estão proibidos pela legislação estadual e municipal e não há qualquer previsão sobre liberação.

Petry lembra que o evento é operado quase que totalmente pela força do trabalho voluntário e, por isso, em um cenário de pandemia, também não é possível assegurar a presença de todos e, tampouco, garantir a segurança. O impacto financeiro também precisa ser mensurado em um evento do porte da Oktoberfest e foi analisado pela diretoria. Entre estes aspectos, há provável diminuição da capacidade econômica dos visitantes e, também, patrocinadores já sinalizaram com eventuais cancelamentos ou reduções, além de que, no momento, optam por não associar suas marcas a situações de riscos.

Por fim, outro aspecto que precisou ser levado em conta pelos organizadores do evento é o cronograma, que teria prazos exíguos para organização e divulgação do evento, bem como a dificuldade de tempo para implementar eventuais alterações exigidas pelas autoridades. Também há acúmulo de outras festividades prorrogadas para o final de 2020 e, ainda, as eleições municipais, que foram remarcadas para novembro.