Vereadores de Campo Bom terão corte de 6% no salário em 2021

Os vereadores de Campo Bom tomaram uma decisão importante, que irá refletir positivamente nas finanças da cidade. Por unanimidade, eles aprovaram os projetos de lei que reduzem em 6% os vencimentos dos parlamentares, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a próxima legislatura (2021-2024). Com isso, será garantida uma economia de cerca de R$ 500 mil nos próximos quatro anos, e até o final de 2022 nenhum reajuste nos vencimentos será concedido aos agentes políticos.

As votações atendem determinação da Constituição Federal que obriga os legisladores a fixar os valores de subsídios para a próxima legislatura. "Todos os parlamentares conversaram e, em consenso, definimos realizar essa redução no valor dos vencimentos pensando na cidade, em suas finanças e em seus cidadãos", destaca o presidente João Paulo Berkembrock.

Diferente de outras cidades, em Campo Bom, os parlamentares em exercício de mandato não recebem 13º salário, não tem direito a verba de gabinete, não podem contratar com estagiários e apenas um assessor é lotado em seus gabinetes. Além das economias acima citadas, o Poder Legislativo realiza, ao longo dos anos, gestão de recursos que permitem a utilização de 2,5 a 3% do orçamento anual do município, sendo que por lei o Poder Legislativo teria direito de utilizar 7%.

Somadas a todas essas iniciativas, outras ações corroboram com a redução de custos na Casa Legislativa. O prédio da Câmara teve a instalação a usina de geração de energia fotovoltaica, que permite a geração de toda a energia utilizada na Câmara de Vereadores. Em abril deste ano, foram repassados R$ 150 mil para a prefeitura usar na área da saúde.