Prefeita de Pelotas declara estado de calamidade pública na cidade

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas anunciou declarou estado de calamidade pública na cidade. O decreto foi feito para que sejam cumpridas as medidas de prevenção e de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, determinadas em decreto, válido desde ontem. Nele, fica vedado o funcionamento de atividades e serviços não essenciais, como o comércio.

No decreto municipal, fica ainda suspensa atividades como academias - incluindo as de pilates e de espaços em condomínios residenciais -, higiene pessoal, galerias comerciais, Mercado Central, Pop Center, shopping, centros e quadras esportivas, bem como, ginásios em geral e clubes sociais. Além destas, cultos religiosos e missas, pets shops, atividade turfística e comércio ambulantes.

Paula ressaltou que o aumento no número de casos confirmados, de internações, de óbitos, bem como a falta de medicamentos, tipo anestésicos e analgésicos, levaram ao agravamento da situação de Covid-19. Ela pediu a compreensão da população e, principalmente, dos empresários e comerciantes. "Estamos em um novo momento, precisando de outra ação, estou fazendo uma nova aposta, podem não concordar comigo, mas busquem pelo menos entender minhas razões. Quero me comprometer com esses segmentos que vamos fazer um monitoramento diário para acompanhar a situação. A população precisa entender que precisa se doar mais, fazer o isolamento, sair de casa apenas quando realmente for necessário, peço a ajuda de todos", afirmou a chefe do Executivo.

Já visitas em casas geriátricas e lares para idosos devem criar um cronograma de acesso de forma a restringir o fluxo de visitação. Será permitido apenas uma pessoa por idoso, uma vez por semana, sendo assegurado um distanciamento de dois metros entre visitante e o idoso. Os treinos de futebol, que seriam retomados nesta semana, vão se manter suspensos.

Já os restaurantes podem trabalhar com sistema tele entrega, pegue e leve e drive thru, não sendo permitida a aglomeração de pessoas. Segundo o distanciamento controlado, poderão atuar 50% dos trabalhadores.