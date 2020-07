INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 08/07/2020. Alterada em 08/07 às 03h00min Pavimentação atinge 30 ruas de Garibaldi no primeiro semestre

Mesmo em meio a incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus, os últimos meses foram de muito trabalho em Garibaldi. Além das inúmeras ações para conter a disseminação do vírus, a cidade encerrou o primeiro semestre deste ano contabilizando mais de 10 quilômetros de novas vias pavimentadas.

Entre trechos com cobertura asfáltica, paralelepípedos e blocos de concreto, foram mais de R$ 8,6 milhões investidos nas pavimentações e calçamentos entregues apenas entre janeiro e junho. Cerca de 30 ruas e estradas contam com novos trechos pavimentados neste ano. "Estamos dando sequência ao que já havíamos previsto para 2020, para que a comunidade permaneça com boas condições de infraestrutura e qualidade de vida", afirma o prefeito Antonio Cettolin.