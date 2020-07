Portal detalha gastos e receitas em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires criou uma nova aba no site onde informa todas as despesas e receitas com a pandemia do coronavírus no município. Os dados serão atualizados em tempo real, de acordo com o surgimento de novas entradas e saídas de recursos na secretaria municipal de Saúde.

A auditora interna da prefeitura, Juliana Luisa Marcuzzo, explica que as informações referentes a pandemia foram agrupadas em um único espaço para facilitar o acesso da comunidade. "Procuramos dispor estes dados de uma maneira muito didática, por isso separamos em três bases: quais as receitas vieram e onde serão aplicadas, as despesas e seus vínculos e por fim, um terceiro quadro, constando quanto vem de receita, quanto já foi gasto e quanto sobra", disse.

Além de cumprir a exigência da lei federal de divulgação das despesas, o município ampliou a informação ao disponibilizar as receitas, despesas e a sobras referente a cada recurso recebido. O secretário municipal de Saúde, Ramon Schwengber, enfatiza que Venâncio Aires vem recebendo diversos recursos para o enfrentamento do Covid-19 e tem "a obrigação de cuidar muito bem destes recursos e também de dar transparência para nossa comunidade".

O portal registrava em receita R$ 5.410.943,02, proveniente de recursos recebidos para o Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, por meio de emendas parlamentares, aumento de tetos de atenção básica e especial e auxílios financeiros. Já em despesas constam R$ 3.465.483,49, utilizados em aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), testes rápidos, estruturação do Centro Respiratório e Hospital São Sebastião Mártir, que recebeu a maior parte dos recursos, custeio da UTI Covid e da Clínica Covid.