Bagé restringe circulação noturna, limita horário de supermercados e dos ônibus

A prefeitura de Bagé retomou a restrição de circulação noturna de movimentação nas ruas da cidade no intervalo de 22h às 06h. A medida foi anunciada nesta semana pelo prefeito Divaldo Lara para conter o avanço da pandemia de coronavírus. A cidade está na classificação de bandeira laranja do governo do Estado.

Quem circular entre 22h e 06h nas ruas da cidade e não comprovar o deslocamento por motivo de trabalho ou saúde será autuado. O horário máximo de funcionamento das linhas de ônibus do transporte coletivo será até às 21h30min.

Os supermercados ou qualquer estabelecimento semelhante deverão funcionar até às 21h de segunda a sábado e aos domingos até às 17h. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos espaços públicos municipais.

Em seu pronunciamento, Divaldo salientou que as medidas foram necessárias dentro de um cenário de alteração da bandeira amarela para a laranja e o número de positivados, em que a cidade teve 14 novos casos de contaminação do novo coronavírus.

É vedado também a realização de festas particulares ou qualquer evento festivo que possa gerar aglomeração. Os cultos de qualquer natureza religiosa estão proibidos de ocorrer nos próximos dez dias. Praças serão interditadas nas sextas-feiras, sábados e domingos. Os locais que desrespeitarem serão multados e terão o seu alvará cassado.

"As ações de punição serão imediatas e efetivas. O ato de desrespeito com quem está trabalhando para salvar vidas não será mais admitido dentro do município. Quem provocar aglomeração vai parar na delegacia. Caso duvide, teste e verá que a brigada militar irá agir. Não vamos permitir pessoas arriscando todo um trabalho e, o pior, colocando todos em risco eminente," disse o prefeito, que reforçou: "O comércio, que até então está preservado, caso tais medidas não surtirem efeito, será o próximo impactado neste cenário. Precisamos da cooperação dos próprios bageenses".