É mais grave não ter remédio do que leito, afirma Amauri Germano

João Dienstmann

Com a confirmação feita pelo governo do Estado da manutenção da bandeira vermelha , o Litoral Norte vai permanecer por, pelo menos, mais 14 dias com restrições no distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Um dos motivos para a decisão é o quadro da saúde. Segundo dados da secretaria estadual da Saúde, a região conta com 47 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destes, 38 (80,9%) estão ocupados, sendo 14 (36,82%) por pacientes com a Covid-19 confirmada ou suspeita da doença. As situações mais críticas estão em Torres e Capão da Canoa, onde há apenas um leito disponível em cada cidade para internação de alta complexidade.

Jornal Cidades, o prefeito de Capão da Canoa falta dos insumos para tratamento adequado Contudo, a maior preocupação tem sido outra: a falta de medicamentos para os pacientes. Em entrevista ao, o prefeito de, Amauri Germano, disse que aé "mais grave" do que não ter leitos à disposição. Além disso, ele cobrou o governo estadual em relação ao cálculo para a definição da bandeira. Segundo o prefeito, a população da cidade aumentou desde o início da pandemia, pela migração das pessoas das cidades de origem para o litoral.

Jornal Cidades - Com a renovação da bandeira vermelha, a cidade permanecerá por mais duas semanas com restrições. O que a prefeitura está fazendo para reverter esse quadro?

Amauri Germano - Fizemos uma defesa em nível de região, através da associação dos municípios (Amlinorte) e foi entregue uma proposta ao governador e demais membros do Executivo para que fossem revistos os cálculos do Litoral Norte. Nossa região é diferente das demais, pela migração de pessoas para cá. Nossa população atual está em 600 mil pessoas, mais do que o normal para essa época do ano. Isso implica em maior gasto, que não era programado, como se estivéssemos no auge do verão, em fevereiro. O cálculo feito pelo governo é feito pela população das cidades, sem considerar a sazonalidade. Outra questão cobrada foi o número de leitos de UTI. Em Capão, temos 11 leitos, três exclusivos para Covid. Ainda há atendimento em Tramandaí, Osório, Torres. Foi prometido mais cinco respiradores para região, mas ainda falta a montagem do espaço, com os demais equipamentos. Agora surgiu um outro problema, que é a falta de medicamentos para o atendimento em UTI's. Como isso foi acontecer? De quem é o erro? Isso é muito mais grave que não ter o leito.

Cidades - Uma proposta para unificar os regramentos para todo o Litoral Norte estava em discussão. O senhor entende que é o melhor a ser feito?

Amauri - No momento em que o governador determina a região, é difícil que seja feito algo localizado, pois há uma dependência grande de pequenas cidades. Nós temos hospital, mas Xangri-lá não tem, por exemplo. A questão da hospitalização é um problema, por mais que um município diga que não tenha internados - e possa ficar com regras da bandeira laranja - quando ele precisar, vai usar os leitos da cidade vizinha. Temos muitos pacientes que foram daqui para Porto Alegre, pela falta de oferta. A união dos municípios precisa acontecer, devemos ter uma noção da região. Agora, tem um outro ponto que é o comércio. Eu aceito permanecer na bandeira vermelha, mas deveríamos poder fazer um equilíbrio entre o comércio essencial e o não essencial, regular de uma forma melhor, com uma espécie de rodízio.

Cidades - E como seria esse rodízio?

Amauri - Apresentamos uma proposta para fechar os estabelecimentos no fim de semana. Não é justo sufocar o grupo de lojistas, que se cuidam muito. Daria para fazer um equilíbrio entre o essencial e o não essencial. Estamos no meio da discussão entre os que querem a reabertura e quem não quer. Poderíamos fazer uma escala de abertura entre os estabelecimentos, para todos poderem trabalhar. Não encontramos um canal de diálogo com o governo para essa proposta, então obedecemos ao regramento atual.

Cidades - Dos 11 leitos de UTI da cidade, 10 estavam ocupados até essa terça-feira. O senhor pretende expandir a oferta? De que forma?

Amauri - Os respiradores estão à disposição para o litoral, agora estamos vendo o que precisa para montarmos os leitos. Entre os prefeitos, há uma preocupação sobre como dispor o recurso para investir na saúde, precisamos ter cuidado para fazermos isso. Essa expansão deve ocorrer em Tramandaí e Osório, e aqui em Capão vamos manter os 11 leitos. Queremos o apoio do Estado para viabilizarmos esses novos leitos, mas friso novamente a questão dos remédios necessários para a internação. Isso é fundamental para os hospitais.

Cidades - Como está o fluxo de pessoas vindas de outras cidades em Capão da Canoa? É algo que lhe preocupa?

Amauri - Temos uma população fixa de 53 mil. No fim de semana, normalmente chegava a 70 mil em períodos anteriores à pandemia. Desde março, monitoramos a chegada das pessoas e atingimos marcas entre 120 e 150 mil pessoas. Isso não é comum para o período, faz aumentar a aglomeração por causa movimento. Esse foi o motivo para contestarmos o cálculo do governo, que não leva em conta essas pessoas que se mudaram para cá. Não somos contra a presença de ninguém, desde que respeitem a quarentena e o decreto municipal. No entanto, não é esse o comportamento em parte dos turistas, principalmente em dias ensolarados. Muita gente na praia, na faixa de areia, é complicado.

Cidades - Em relação ao verão, o senhor entende que ainda é cedo para se preocupar ou já prevê alguma diferença comparado a esse ano?

Amauri - Se não tivemos uma vacina ou algum medicamento que possa resolver o problema - e eu tenho fé que até novembro vai aparecer algo - teremos um verão bastante difícil. Por exemplo, tínhamos a expectativa de ver uma melhora no mês de junho e o que vemos é um cenário ruim. Porto Alegre é um exemplo disso. Nossa missão, hoje, é buscar um equilíbrio para não deixarmos todos quebrarem até dezembro e poderem retomar parte das perdas na temporada. Não tenho dúvida que será um verão diferente. Com a vacina, muita gente vai se deslocar para o litoral e aproveitar. Sem ela, teremos restrições e isso vai impactar na economia. Vamos torcer pelo melhor cenário.