Bagé restringe circulação noturna, limita horário de supermercados e dos ônibus

A prefeitura de Bagé retomou a restrição de circulação noturna de movimentação nas ruas da cidade no intervalo de 22h às 06h. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (6) pelo prefeito Divaldo Lara para conter o avanço da pandemia de coronavírus. A cidade está na classificação de bandeira laranja do governo do Estado.