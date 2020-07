Uma das mais frequentes reivindicações da comunidade caxiense foi atendida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão federal firmou convênio com a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) para que a empresa pública possa fazer a manutenção emergencial da BR-116. Com isso, servidores da companhia farão a roçada, capina e operação tapa-buracos.