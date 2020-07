Rede Asun anuncia nova loja em Viamão

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, esteve reunido com o diretor-presidente da rede supermercadista Asun, Antônio Ortiz e o gerente financeiro, Valdecir Pressi. De acordo com os representantes da rede, o projeto, com investimento de R$ 3 milhões na cidade, deverá gerar cerca de 80 vagas de empregos diretas na cidade.

A loja com 1,6 mil metros quadrados será construída com sistema de energia próprio, refrigeração alimentada por glicol (segunda loja no RS, neste modelo), oito check-outs (terminais de compras automatizados), e estacionamento para 60 veículos. "Os profissionais de cada unidade são pessoas que moram na região, ou seja, essa é uma prioridade da rede que vai gerar oportunidades diretas em Águas Claras e arredores", comemorou o prefeito. A nova equipe receberá treinamento antes da inauguração, que deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro.