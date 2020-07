Venda de lixão vai bancar novo quartel da BM em Ernestina

Em busca de recursos para viabilizar a construção do novo quartel da Brigada Militar (BM) de Ernestina, a prefeitura encaminhou ao Poder Legislativo um projeto que possibilitará a captação dos recursos necessários através da venda da área do antigo lixão. O projeto está em apreciação pelos vereadores ernestinenses antes de ir para votação.

A construção da nova sede da BM está sendo viabilizada por meio de um esforço coletivo. Primeiro, com o anseio da comunidade, que desde que a última sede foi destruída por um incêndio solicita às lideranças políticas a construção de um novo prédio. A área onde será erguido o quartel foi permutada por área construída com a Capeser.

A importância do novo prédio da Brigada Militar também é ressaltada pela sargento Turello, comandante da BM de Ernestina. Segundo ela, a localização estratégica da nova sede resultará em uma maior segurança. "Proteger a sociedade, fazendo com que ela possa ter melhor qualidade de vida, sendo proporcionado, através da segurança pública, a tranquilidade dos ernestinenses é uma missão nossa, que será melhorada com o novo quartel", avalia.

Além disso, o amplo espaço planejado no projeto da nova sede também será um atrativo para aumentar o efetivo, bem como oferecer melhores condições de trabalho para todos do Grupamento e para os colegas que participam nas operações conjuntas realizadas com frequência, acrescenta a sargento. "O Batalhão do Choque, que com frequência atua em nossa área, com a nova instalação poderá ser motivado a se alojar em Ernestina, enquanto atuam na região e, assim, aumentando a segurança local", avaliou.