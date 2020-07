Aumento de internações deixa cidades da zona sul em alerta

Gestores municipais que integram a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) participaram de uma reunião para avaliar a pandemia na região. O encontro, que também contou com a participação da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde e de secretários municipais de Saúde, teve o objetivo de avaliar a situação da região após a mudança para a bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado proposto pelo governo do Estado.

A Azonasul, enquanto representante dos municípios, decidiu por não recorrer da alteração de bandeira, após grande parte dos prefeitos manifestarem apoio à situação de Pelotas e de Rio Grande, que são referência em saúde para a região. No entanto, a entidade deixou aberta a possibilidade das cidades recorrerem individualmente.

A delegada da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, Caroline Hoffmann, comentou sobre o trabalho que os municípios têm feito para minimizar os efeitos da contaminação, mas ponderou que, apesar das ações, a região, conforme o modelo estadual, apresentou porcentagem de 144% a mais de internações registradas na última quinzena, além de maior incidência de casos verificada nos municípios da zona sul.

Ela entende que não se tratam apenas de ações sanitárias e econômicas, mas que é preciso pensar que tudo está sendo feito para salvar vidas. "Temos municípios sem casos e óbitos registrados, mas vivemos em um momento de transmissão comunitária. O governo do Estado abriu a possibilidade de recurso às cidades sem internações e mortes há no mínimo 14 dias", ponderou Caroline.

Parte das cidades da região está enquadrada nas regras para manter as definições de bandeira laranja, apesar de, oficialmente, permanecer na vermelha. Por esse motivo, os municípios não precisarão recorrer. No entanto, alguns, como Capão do Leão, seguirão as medidas estabelecidas para a vermelha. Para o prefeito leonense Mauro Nolasco, essa decisão é importante, pois as medidas adotadas no seu município poderão sobrecarregar ainda mais a estrutura hospitalar das cidades polo da região "A maioria dos municípios não tem leitos de UTI para atender seus pacientes. Precisamos de Pelotas e Rio Grande que são referência", concluiu.

A sobrecarga da rede de Saúde também foi colocada em pauta pelo prefeito de Rio Grande. "Os leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19 estão próximos da lotação", alertou Lindenmeyer. Pelo modelo do município, a cidade adotou a bandeira preta, com restrições próximas ao de um fechamento completo da cidade para conter a disseminação do vírus.