Pesquisa mostra quais são os grupos com mais infectados na população de Pelotas

A Vigilância Epidemiológica de Pelotas divulgou a primeira pesquisa sobre o perfil profissional das pessoas contaminadas pelo coronavírus na cidade. Segundo a análise, os profissionais da área da saúde são os mais afetados pelo vírus (25,8%), seguidos por pessoas que atuam no atendimento do comércio em geral (16,7%), e pelos idosos (10,1%).

A análise, feita com o apoio do Observatório de Segurança Pública, considerou os casos registrados até o dia 2 de julho, quando a cidade tinha 283 confirmações da Covid-19. A chefe da Epidemiologia de Pelotas, Carmem Viegas, esclarece que algumas categorias de trabalho foram agrupadas por afinidade, como é o caso de quem atua com atendimento ao público. "Profissionais que atendem no comércio, seja de alimentos, seja vestuário, seja de outro ramo foram reunidos para fins de contagem", explica Carmem.

Entre os perfis que também estão contemplados no documento estão os estudantes, que representam 5,2% dos casos, os administradores de empresas, que são 4,5%, seguidos das pessoas denominadas "do lar", com 4,2% dos registros até o momento. Profissionais do transporte, da educação, da indústria e da segurança pública também aparecem entre os infectados pelo coronavírus, apesar de em menor número se comparado aos cinco ramos com mais casos verificados.

Para a prefeita Paula Mascarenhas, o levantamento esclarece pontos importantes do comportamento da população e poderá embasar as próximas medidas do Município para conter a contaminação. "Já era esperado que os profissionais da saúde estivessem no grupo com maiores chances de contaminação, em função da natureza do trabalho, mas é inesperado que aposentados estejam na rua, desconsiderando as medidas de isolamento que deveriam ser seguidas com maior rigor pelas pessoas dos grupos de risco", destacou.