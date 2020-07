Gramado cria sete percursos para incentivar o cicloturismo na cidade

A secretaria de Turismo de Gramado oficializou a criao de rotas de cicloturismo na cidade. Os sete percursos esto sinalizados com placas indicativas para garantir a segurana e o trfego dos ciclistas.

A proposta oferecer ao morador e ao visitante a experincia de pedalar por reas do interior do municpio - e visitando as belezas at ento desconhecidas por parte da populao. "Ns queremos que esta prtica se dissemine porque uma forma de transporte perfeitamente sustentvel. E a ideia transformar Gramado em uma cidade para pessoas e no para as mquinas", assegura o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.

Os percursos aparecem como uma nova forma de interagir com o territrio da regio. "O turista pode permanecer sete dias na cidade sem repetir o seu roteiro, e sem fazer aglomeraes na rea central da cidade", assinala o secretrio de Turismo, Rafael Carniel de Almeida.