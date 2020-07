Protocolo para tratar a Covid-19 será implementado na Serra

Os prefeitos da Associação de Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) estiveram em reunião virtual com o procurador do Ministério Público Federal (MPF), Alexandre Schneider, e médicos de diferentes especialidades. O intuito da reunião foi debater os protocolos para tratar pacientes no início do contágio pelo coronavírus.

De acordo com o procurador Schneider, a maioria dos planos de saúde já utiliza o tratamento precoce, o que também deve ser oferecido ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). "Estamos trabalhando para a formatação de um documento, que servirá de baliza para a atuação dos gestores e médicos do sistema público", afirma o procurador. "O desejo do MPF é formalizar essa tratativa o quanto antes, para que o cidadão possa ter a expectativa e o direito atendido."

"Novos estudos têm apontado que a abordagem primária, na fase 1 do vírus, tem sucesso excepcional, diminuindo o número de internações hospitalares e ocupações de leitos de UTI", explica o cardiologista Álvaro Nicolao. Ele relata estudos com resultados promissores no Brasil e exterior. "O município de Porto Feliz-SP entrou em colapso, quando o sistema de saúde não tinha mais condições de atender as pessoas, pelo alto número de infectados. Eles começaram a efetuar o protocolo precoce e diminuíram de forma expressiva o número de internações hospitalares", cita o médico, que participou da conferência.

No entanto, ainda não se sabe quais medicamentos serão utilizados no protocolo de tratamento. A ideia é que o conjunto de remédios seja receitado pelos médicos e o paciente - ou a família - determine se eles serão ou não usados para coibir a presença do vírus no organismo.