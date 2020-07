Centro de atendimento é aberto em Santo Ângelo

Foi inaugurado, em Santo Ângelo, o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19. O local foi construído na parte externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Pippi. A unidade iniciou o atendimento em um complexo que conta com recepção, sala de testagem, dois consultórios, sala de medicação e vai funcionar diariamente das 7 às 22 horas, com quatro médicos, quatro enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem.

De acordo com o secretário de Saúde, Luís Carlos Cavalheiro, o centro vai priorizar o enfrentamento à Covid-19 no município com um atendimento diferenciado, seguindo os protocolos da saúde pública que vem sendo utilizado nas grandes cidades do país e do mundo. "É importante criar estas estruturas para oportunizar mais atendimentos na área da saúde em Santo Ângelo, principalmente com este novo local, cuidando das pessoas que apresentam os sintomas leves, realizando aqui, o primeiro atendimento, já com a medicação e liberando, também, os postos de saúde para que possam atender às demais patologias", explica.

O prefeito Jacques Barbosa ressaltou os esforços que o município vem realizando em relação ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. "Todo o trabalho que vem sendo realizado é para tenhamos estrutura capaz de absorver a demanda da pandemia. Com este centro, aqui na UPA, vamos desafogar o atendimento das síndromes respiratórias no hospital e nas demais unidades de saúde. É uma estrutura pioneira na saúde pública de Santo Ângelo. Inauguramos a UPA, a restabelecemos para 24 horas e agora montamos uma estrutura completa que servirá de triagem para o atendimento à população", completou.