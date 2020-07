Após receber prédio como garantia, União confirma o repasse do Hospital Universitário para a prefeitura de Canoas

A prefeitura de Canoas recebeu oficialmente a doação do prédio do Hospital Universitário (HU) do governo federal. O ato de transferência de titularidade foi firmado através de videoconferência, entre representantes da secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, e demais assessores municipais.

Para a transferência do prédio e dos seus equipamentos, os atuais administradores municipais realizaram um trabalho intenso junto à União, com o apoio de parlamentares gaúchos que estão em Brasília. A doação se destina à manutenção da prestação dos serviços de saúde, incluindo serviços ambulatoriais e hospitalares do HU, que é referência para tratamentos especializados em saúde para até 156 cidades gaúchas.

Inaugurado em 2007, o hospital viu uma crise ter início em 2009 e se arrastar por anos. Inclusive com o fechamento de dois andares inteiros e a metade de outro em 2015. Por causa da crise financeira da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em 2014, o imóvel e todos os bens e equipamentos que servem ao hospital foram transferidos para a União, como forma de quitar parte das dívidas contraídas pela Ulbra com o Governo Federal. Logo após, a prefeitura de Canoas assumiu a gestão dos serviços de saúde da instituição.

A partir disso, a atual gestão do hospital passou a procurar solução para resolver o problema. Depois de analisar possíveis soluções para a crise no HU, o cenário mais favorável era o governo federal doar o hospital para o município, e a prefeitura conceder para a iniciativa privada, que deve assumir a dívida e realizar investimentos anuais de acordo com a receita para a manutenção de todos os equipamentos e estrutura.

"Em 2017, o HU representava um dos principais problemas. Por isso, passamos a realizar uma série de esforços para recuperar o local, com investimentos e melhorias, pois desde a sua inauguração, o hospital nunca havia recebido reformas. Buscamos alternativas para o problema de dívidas do HU. Agora, a nossa expectativa é acabar com o problema financeiro da saúde nos próximos anos", explica o prefeito Busato.