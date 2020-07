Clubes de Pelotas retomam treinos nesta semana

As primeiras medidas para que o futebol profissional de Pelotas retorne os treinos foram detalhadas em reunio, que envolveu a prefeita Paula Mascarenhas e representantes do Esporte Clube Pelotas e do Grmio Esportivo Brasil. Foi acertado um protocolo inicial, visando segurana de todos frente pandemia da Covid-19.

Os clubes decidiram por no retomarem as atividades, mesmo que a bandeira do municpio permitisse, por conta da indefinio de datas de retorno do Gaucho. Paralisado desde meados de maro, o campeonato ainda no tem retorno garantido. No entanto, os dois clubes esto inseridos em competies nacionais, que podem retornar em agosto - o Brasil de Pelotas disputa o Brasileiro da Srie B e a Copa do Brasil, e o Pelotas est na Srie D.

Os dois clubes afirmaram ter testes rpidos disponveis para quatro rodadas de testagem, alm de Equipamentos de Proteo Individual (EPIs) suficientes para todos os envolvidos, desde funcionrios a jogadores. Eles devero apresentar um planejamento com protocolos para a prefeitura. O Xavante tem a expectativa de retomar os treinos nesta segunda-feira, enquanto o Pelotas dever voltar s atividades na tera-feira.

A titular da secretaria municipal de Sade (SMS), Roberta Paganini, afirmou que, para o retorno seguro dos treinos, jogadores, funcionrios dos clubes e comisses tcnicas devero estar imunizados contra a gripe e, tambm, testados para coronavrus antes da apresentao. Aqueles que j estiverem em Pelotas, ao menos h 10 dias, j podem ser examinados por teste rpido. Quem estiver fora da cidade, ao retornar, dever cumprir isolamento por 10 dias e realizar teste rpido. Aos que tiverem resultado negativo automaticamente est liberado para treinar, enquanto que, quem vier a testar positivo deve manter-se em perodo de isolamento.