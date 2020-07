Famílias atingidas pelo ciclone bomba recebem telhas em Torres

Cerca de 30 famílias de diferentes bairros de Torres, atingidas pelas rajadas de ventos de 100 km/h na semana passada já estão recebendo telhas para cobrir suas casas. Por enquanto, no total, estão sendo doadas 450 telhas.

O material começou a ser distribuído pelas secretarias municipais, de acordo com os pedidos. Na noite da ventania, as famílias foram socorridas com lonas pela Defesa Civil e Guarda Municipal.

Além disso, a secretaria de Assistência Social seguirá atuando para minimizar os impactos das famílias atingidas. No total, foram oito bairros atendidos nesse primeiro momento. Os necessitados podem procurar a secretaria (rua Joaquim Porto, 801), que está à disposição para análise e orientação sobre outros auxílios.