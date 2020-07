Acesso ao morro Ferrabraz é bloqueado em Sapiranga

A prefeitura de Sapiranga decidiu proibir o acesso à área de voo livre no Morro Ferrabraz. O local compreende a área destinada ao pouso, inclusive a Estrada do Carlão, onde ocorre fila de carros e motos estacionados no acostamento da estrada, além das rampas.

O documento assinado pela prefeita, Corinha Molling, determina a suspensão imediata da prática de voo livre, ficando os pilotos impedidos de voar em Sapiranga durante o período de permanência sob bandeira vermelha ou preta. "Tomamos essa atitude porque o número de pessoas entusiastas dos esportes de voo livre é muito grande causando aglomerações. Realizamos várias tentativas a fim de sanar o acesso às rampas, bem como a aglomeração na área de pouso, porém, sem sucesso", destacou a prefeita. A comunidade e visitantes também não poderão frequentar as áreas destinadas ao voo como as rampas no morro e de pouso no pé do Ferrabraz.