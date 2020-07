Hospital de Cruz Alta decide cancelar cirurgias eletivas

O Hospital So Vicente de Paulo de Cruz Alta, atravs do gabinete de crise implementado na instituio para monitorar o avano da pandemia do novo coronavrus (Covid-19), informou, atravs de uma nota oficial, que em funo da dificuldade para a aquisio de medicamentos sedativos e anestsicos, decidiu pela suspenso, por tempo indeterminado, da realizao procedimentos cirrgicos eletivos no oncolgicos e que necessitam de anestesia geral.A deciso foi tomada em conjunto com as reas tcnicas da instituio, diante das dificuldades encontradas no processo de aquisio dos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de pacientes.

Essa medida, segundo a instituio, visa garantir o atendimento e a assistncia hospitalar aos pacientes internados na instituio, assim como viabilizar o estoque de medicamentos aos pacientes que necessitarem de suporte ventilatrio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cirurgias de urgncia e cirurgias oncolgicas.A direo do hospital ressaltaque os procedimentos considerados de urgncia e emergncia permanecem sem alterao, assim como ficou definida a manuteno dos procedimentos que no necessitam dos medicamentos para a anestesia geral.

O gabinete criado na instituiorealiza diariamente a pesquisa e o monitoramento da oferta dos medicamentos sedativos e anestsicos nos principais fornecedores de medicamentos no mercado. Aps a normalizao da oferta dos produtos no mercado, os procedimentos sero retomados.

A cidade segue o padro de outros municpios do Estado que sofrem com o mesmo problema. No fim da semana passada, Canoas j havia comunicado o governo estadual que no receberia mais pacientes de UTI pelo mesmo problema.