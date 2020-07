Nova escola infantil de Lajeado deve ofertar 200 vagas

A prefeitura de Lajeado construir um novo prdio para a Escola Municipal de Educao Infantil (Emei) Pequeno Lar, localizada no bairro Olarias. Quando concludo, o novo prdio permitir a criao de 200 novas vagas integrais para crianas de zero a cinco anos. O projeto arquitetnicoe o edital para as empresas interessadas j est disponvel.

O prdio da escola ser construdo no mesmo terreno da atual edificao. Conforme a arquiteta da prefeitura, Rute Driemeyer, a proposta buscou a melhor ocupao do terreno para oportunizar o melhor aproveitamento do ptio da escola para que as crianas tambm tivessem um espao de qualidade ao ar livre.

De acordo com a diretora daescola, Maringela Ritter Rodrigues, o atual prdio da escola havia sido adaptado para atender a Educao Infantil e, por isso, no h uma boa distribuio dos espaos fsicos. "A construo de um prdio novo e adequado contribuir para o desenvolvimento dos alunos, visto que a arquitetura foi pensada de modo a contemplar as necessidades dos mesmos. uma demanda da escola e tambm da comunidade. A possibilidade da obra nos deixa muito contentes, pois sabemos que poderemos melhorar ainda mais o trabalho que j vem sendo feito", contou Maringela.

A escola, que assim como os demais estabelecimentos de ensino segue com as atividades presenciais para os estudante suspensas em razo da pandemia, atende 158 alunos, sendo que a maioria est matriculada em perodo integral. Conforme a secretria da Educao, Vera Plein, com a nova construo ser possvel criar mais de 200 novas vagas em turno integral na escola. A licitao est prevista para ocorrer no dia 22 de julho, e as obras podem comear ainda em 2020.