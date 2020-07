Faltas em consultas médicas faz Carlos Barbosa ter prejuízo de quase R$ 50 mil

A secretaria de Saúde de Carlos Barbosa continua monitorando os índices de faltas nas consultas pré-agendadas. No início de julho, a equipe divulgou os números dos últimos dois meses de atendimentos, e que apontaram ainda para um elevado número de faltas nas consultas.

No levantamento feito pela secretaria os maiores índices se concentram para consultas das áreas de ginecologia (9,89%), saúde mental (11,47%) e odontologia (16%). O não comparecimento compromete a capacidade de agendamentos de consultas, o que dificulta o acesso de outros usuários ao sistema de saúde.

Além disso, as faltas injustificadas de pacientes causam o aumento no prazo de espera para atendimento e ainda acarreta no desperdício de recursos, tendo em vista que o serviço é pago pela prefeitura, mesmo quando o usuário não comparece. Em dois meses o município investiu quase R$ 50 mil reais em pagamento de consultas que não foram realizadas.