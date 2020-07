Movimento de pedestres em ferrovia preocupa associação

A Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) está preocupada com o aumento do número de turistas que têm circulando pelos trilhos e túneis da Ferrovia do Trigo, nos municípios de Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé. Por conta disso, uma empresa de Nova Petrópolis será contratada para fazer o regramento nas visitações.

Conforme o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart, houve um aumento na presença de turistas em trechos ao longo da ferrovia. "Nos preocupa porque é um turismo desordenado, muitas pessoas caminhando nos trilhos. Além disso, ainda estamos em pandemia. As pessoas deveriam se sensibilizar e evitar aglomerações", destaca.

Com a volta dos passeios do Trem dos Vales, previstos a partir de outubro, Arenhart acredita que o movimento deve aumentar ainda mais, em função da divulgação do trajeto que será feita nos próximos meses. "Muitos grupos de agências de fora estão visitando a ferrovia, mas as pessoas não sabem o que pode e o que não pode. Queremos regrar essa questão da segurança. É um local único no Estado, é lindo, tem uma natureza exuberante, mas temos que ter cautela", reforça.

Em reunião, o representante da empresa que irá fazer as regras, Luis Marcelo Rodrigues, que é auditor técnico especialista em sistemas de gestão da Segurança para o Turismo de Aventura, esteve presente. Foi elaborado um termo de referência técnica, considerando a periculosidade de pessoas circulando sobre os trilhos, viadutos e dentro dos túneis. Conforme o termo, o turismo desordenado coloca em risco, não somente vidas humanas, mas também a implementação do passeio de trem Por isso, a empresa prevê a capacitação de profissionais locais envolvidos com o setor para atuarem no atrativo turístico