Vale do Taquari vai intensificar medidas preventivas

O aumento no nmero de casos da Covid-19 preocupa a Associao dos Municpios do Vale do Taquari (Amvat). Diante disso, a entidade solicitou aos prefeitos dos municpios filiados que intensifiquem aes de preveno e aumentem a fiscalizao para, por exemplo, evitar aglomeraes e quanto ao uso obrigatrio de mscara. O assunto foi debatido em reunio com a participao de prefeitos, secretrios da sade e instituies do Vale.

"Precisamos dacolaborao de todos para evitar que medidas mais restritivas sejam tomadas", alertou o presidente da associao e prefeito de Imigrante, Celso Kaplan. Segundo ele, importante que nas prximas semanas haja uma intensa mobilizao nos municpios para evitar o aumento do nmero de casos e a consequente saturao do sistema de sade.

O administrador do Hospital Bruno Born, de Lajeado, Cristiano Dickel, apresentou dados referentes pandemia. O nmero de pacientes positivosem 15 dias mostrou estabilidade. No entanto, conforme Dickel, os bitos aumentaram de dois para seis, o que um dos indicadores para a classificao das regies no distanciamento controlado do governo do Estado. A falta de medicamentos nos hospitais da regio tambm foi mencionada durante a videoconferncia, o que est ocorrendo nas UTIs de Estrela e Lajeado.

Neste sentido, a Amvat, que j havia solicitado apoio dos deputados e senadores gachos junto ao Ministrio da Sade, vai reforar, aos governos federal e estadual, providncias no sentido de viabilizar o acesso dos hospitais, irrestritamente, e com preos justos, aos medicamentos integrantes do kit entubao, utilizados nas UTIs destinadas aos pacientes da Covid-19. A associao tambm vai reiterar, secretaria estadual de Segurana Pblica, sugesto para que a Brigada Militar apoie os municpios em relao ao uso de mscaras pela populao, no sentido de alertar, prevenir e orientar a populao. A inteno que a fiscalizao seja intensificada para que as pessoas cumpram as determinaes, diminuindo a circulao do vrus e, assim, proporcionando menos presso no sistema de sade.