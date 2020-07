Plano nacional vai injetar recursos para recuperar bacia dos rios Gravataí e dos Sinos

O Rio Grande do Sul integrará o Plano Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério de Desenvolvimento Regional. A secretaria estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura está à frente do projeto, que prevê um investimento de R$ 4,5 milhões nas bacias dos rios Gravataí e Sinos, com 10% de contrapartida do governo gaúcho.

A proposta apresentada pelo Rio Grande do Sul está vinculada a uma estratégia de segurança hídrica, com ações que visam a melhoria da condição das águas. De acordo com o secretário Artur Lemos Júnior, as possíveis ações contemplam preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, no intuito de reverter ou reduzir os impactos ambientais ocorridos nestas unidades hidrográficas, com consequências relevantes nas áreas social e econômica.

"Sabemos que a água é um recurso natural limitado, essencial à vida e ao funcionamento dos ecossistemas, e que tem importância estratégica no desenvolvimento socioeconômico e no bem-estar dos povos. Nesse sentido, os desafios postos para a gestão das águas demandam uma visão e uma resposta abrangente e integrada, com o reconhecimento das conexões entre a água, o solo, as florestas e o clima, e sua importância para o desenvolvimento sustentável", reforça Lemos.

A assinatura do convênio deve ocorrer ainda este mês, após a entrega do plano de trabalho. O documento é desenvolvido envolvendo os comitês de proteção das duas bacias e órgãos estaduais. Entre as principais ações estão recuperação de áreas de preservação permanente, recomposição da cobertura vegetal, elaboração de diagnósticos ambientais, recuperação e controle de processos erosivos e de áreas degradadas, conservação e recuperação de áreas de recarga de aquífero, adequação de atividades produtivas, conservação da biodiversidade e promoção da educação ambiental, mobilização e capacitação socioambiental.