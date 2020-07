Estado compra itens para equipar hospital de Santa Maria

Dos equipamentos e mobilirio necessrios para a instalao dos novos leitos no Hospital Regional de Santa Maria, 37 itens foram licitados por meio de prego eletrnico e esto em processo de compra pela secretaria estadual da Sade (SES). Entre os itens licitados esto reanimador pulmonar, arco cirrgico, balana, aparelho de ultrassom, respiradores e monitores cardacos, entre outros. A previso de aproximadamente mais 30 dias at o processo ser concludo e os itens serem entregues no hospital.

Na primeira quinzena de junho, foram abertas as propostas de dois preges eletrnicos, com 80 lotes no total, para equipar o Hospital Regional para as novas etapas de abertura da instituio. Destes, 37 foram adjudicados e sero comprados pelo valor de R$ 6,3 milhes; 17 tiveram fracasso no prego por terem propostas em valores acima do estimado ou os produtos ofertados estarem fora dos padres especificados; e 19 lotes deram resultado deserto (nenhum fornecedor ofereceu proposta). Os demais esto em fase de recurso. Todas as informaes de cada constam dos editais correspondentes.

Um novo prego eletrnico deve ocorrer nos prximos dias, aps nova anlise e ajustes de valores e especificaes dos itens que ainda so necessrios. Os recursos para essas compras so provenientes do Ministrio da Sade, que disponibilizou R$ 36,6 milhes para este fim.

O Hospital Regional de Santa Maria oferece, atualmente, os servios de ambulatrio especializado de doenas crnicas e ambulatrio de cardiologia, alm de ter 40 leitos clnicos e dez de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o combate epidemia da Covid-19, como referncia para a regio Central do Estado.