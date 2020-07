Hospital de Parobé terá mais 10 leitos de UTI

Buscando otimizar o tratamento de pacientes com Covid-19, Parobé contará com 10 leitos de UTI junto ao Hospital São Francisco de Assis para tratamento específico de casos mais graves de coronavírus. Estas estruturas vão atender casos críticos, mas o hospital está pleiteando junto ao Estado para que a UTI fique disponível para os demais usuários após a pandemia.

O hospital promoveu adequações da estrutura física, em um dos andares do prédio que comportará uma nova ala do hospital, isolada das demais, contando com todos os equipamentos necessários, incluindo 10 respiradores equipados com monitores. "Estamos buscando agilizar esse processo para que esses leitos estejam disponíveis o quanto antes para nossa comunidade. O investimento em estruturas como estes leitos de UTI proporciona uma melhoria real e imediata para nossos cidadãos que precisam de tratamento para casos mais graves de coronavírus", destaca o prefeito Diego Picucha.