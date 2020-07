Novo centro de comando é inaugurado em Novo Hamburgo

Já está em operação o novo Centro de Comando e Controle da Guarda Municipal de Novo Hamburgo (GM). A prefeita Fátima Daudt e o secretário municipal de Segurança, Roberto Jungthon, estiveram no local, que substitui o Centro de Operações Integradas de Vigilância Eletrônica.

A estrutura é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 550 mil feito pela prefeitura. Além dos serviços já executados, o novo centro também abrigará a Central de Atendimento e Despacho, que será responsável pelo atendimento do número de emergência 153 e pelo controle da frota da corporação, através de georreferenciamento.

O Centro de Comando operará 24h e manterá contato direto com a Sala de Operações da Brigada Militar (BM), enviando e recebendo informações e solicitações. Ali serão determinadas as ações a serem executado para o atendimento das ocorrências. Essas situações serão filtradas e repassadas para as viaturas nas ruas, que farão o deslocamento até o ponto para a verificação do fato.

Ao todo, existem nove posições para o videomonitoramento de áreas abertas e das áreas confinadas da Prefeitura. Ali também será executado o videomonitoramento das ruas, através das 108 posições que integram o atual parque de câmeras da prefeitura. Os equipamentos ajudam a detectar possíveis delitos na cidade.

As 58 câmeras OCR (reconhecimento óptico de caracteres) do sistema de cercamento eletrônico, distribuídas em 29 pontos estratégicos da cidade, também serão gerenciadas a partir da nova central. Elas lerão as placas dos veículos em tempo real, auxiliando na localização e na recuperação daqueles que se encontrarem em situação de furto/roubo. Atualmente, o sistema se encontra em fase final de instalação pela empresa contratada pelo governo do Estado.

A reforma do local teve custo de R$ 275 mil, entre aquisição de equipamentos, troca da rede elétrica, mão de obra e instalação da rede lógica. O videowall utilizado pelos operadores conta com 12 telas de alta definição e representa um investimento de aproximadamente R$ 280 mil, que engloba a instalação do painel, o software de gerenciamento das câmeras, o treinamento dos profissionais e serviços de manutenção.