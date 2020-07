Erechim vai promover projeto de testagem da Covid-19

Mais uma importante medida, no sentido de monitorar o coronavrus em Erechim, est sendo tomada pela prefeitura de Erechim. No ms de julho, ser realizado um projeto de testagem no municpio, para que seja identificada a prevalncia da Covid-19 nos cidados. O trabalho ser desenvolvido nos dias 11 e 12 de julho quando dois mil testes sero aplicados no municpio.

Nesta quinta-feira,no anfiteatro da secretaria municipal de Sade, foi realizada a capacitao inicial para os profissionais da sade, membros do Comit Covid-19 e demais envolvidos na ao. O professor Jos Mrio Grzybowski da Universidade Federal Fronteira Sul, parceira no projeto, repassou informaes a respeito e detalhou a metodologia empregada.

Os dois dias de atuao das equipes em campo vo abranger 23 reas centrais e 18 reas da Estratgia da Sade da Famlia da cidade das quais pontos aleatrios sero alvo dos testes. Ao pontuar os objetivos da testagem, o professor colocou que a inteno conhecer o problema detalhadamente para embasar a tomada de decises a respeito do combate ao novo vrus, verificar o estgio da curva epidemiolgica e identificar quando se dar o pico da doena.

A diretora de aes em Sade da pasta em Erechim, Elenise Dall, distribuiu material explicativo a todos os presentes e tambm esclareceu importantes pontos doprojeto de testagem que ser realizado,no qual estima-se que aproximadamente 200 profissionais atuaro. "H possibilidade de agregarmos mais equipes com voluntrios. Este e demais ajustes de toda a logstica de trabalho sero feitos nos prximos dias", observou Elenise.