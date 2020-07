Prefeitura assina contrato para construir túnel que deve melhorar a circulação em área de Bento Gonçalves

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, assinou o contrato para construção do túnel de acesso norte, no bairro São João. A obra vai promover a interligação entre os bairros, dando mais segurança para população e facilitando a trafegabilidade do trânsito, que recebe mais de 8 mil veículos diariamente.

A profundidade da obra será de 5,5 metros, sendo duas pistas de tráfego com quatro metros cada e passeio em ambos os lados. Deverão ser escavados aproximadamente 30 mil metros cúbicos, o que corresponde a 3.000 viagens com caminhões, e serão necessários cerca 280 caminhões de concreto. O túnel será responsável pela ligação do bairro São João ao centro da cidade, sem interferir no tráfego da rodovia.

"Além de uma obra de mobilidade urbana, é obra de mobilidade humana, porque vai beneficiar quem trafega pelo local, com passeio público, iluminação, segurança", destacou o diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Vanderlei Mesquita.

A intervenção faz parte do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), modalidade de apoio financeiro da Caixa Econômica Federal e terá o investimento de R$ 9.6 milhões. A obra tem previsão de conclusão em oito meses, contados a partir da ordem de serviço.

"Uma cidade que é desenvolvimentista por essência, avançada por conceito, interage com setores econômicos, mas no processo de avanço era muito tímida. Falar de túnel, hospital público parecia se motivo de descrença da população. Quando propusemos fazer algo deste porte, sabíamos que iriamos passar por fases difíceis, e era natural, com essa obra ultrapassamos a condição. Com apoio da comunidade hoje temos visto uma evolução na cidade e agora assinamos o que será o início do túnel de acesso norte", ressaltou o prefeito Guilherme Pasin.