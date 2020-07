Prefeitura entrega 14 toneladas de alimentos em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria recomeou a montar e a destinar kits de alimentos para as famlias de estudantes da rede municipal de Ensino. At o fim desta semana, a secretaria municipal de Educao ter doado cerca de 14 toneladas de alimentos da agricultura familiar. As cestas esto sendo organizadas na Coopercedro, de onde so encaminhadas s escolas e, posteriormente, s famlias em situao de vulnerabilidade.

Nesta etapa, esto sendo destinados os hortifrtis. Ressalta-se que esses alimentos seriam destinados s instituies de ensino para a merenda escolar, j que a prefeitura adquire 40% dos produtos da agricultura familiar para essa finalidade. No entanto, devido pandemia de coronavrus, optou-se por seguir garantindo cestas bsicas para os estudantes mais carentes, alm de beneficiar, tambm, os agricultores que seguem fornecendo os produtos." mais uma etapa de um projeto que j doou mais de uma centena de tonelada de alimentos s famlias de estudantes", explicou o secretrio adjunto de Educao, Mrcio Carvalho.

Todas as 79 escolas da rede municipal recebero os kits de alimentosat a prxima semana. Com mais essas 14 toneladas, a prefeitura ter doado cerca de 164 toneladas de alimentos. Para chegar a esse nmero,foi realizada a arrecadao de alimentos por meio de drive-thrus solidrios, doaes individuais, compra de alimentos pelas escolas, alm de doaes recebidas pela Virada Cultural e pelas empresas da cidade. Como a compra j estava prevista para a merenda escolar - e sem a previso de volta s aulas - os alimentos foram repassados para as famlias.