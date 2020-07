Prefeita de Pelotas espera pela bandeira vermelha

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, realizou transmisso de vdeo ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira para atualizar os moradores quanto situao da pandemia causada pelo novo coronavrus. At o incio dessa tarde, o municpio registrava 275 casos confirmados.

Conforme levantamento da secretaria de Sade aponta que 182 pessoas so consideradas recuperadas, 86 esto em isolamento domiciliar, quatro foram internados como confirmados e seis hospitalizados na condio de suspeita. H, at o momento, quatro vtimas da Covid-19, que morreram em decorrncia da infeco.

A prefeita, inclusive, assinalou que tem uma expectativa de que a regio de Pelotas, no distanciamento controlado do governo do Estado passe bandeira vermelha, que sinaliza risco alto para o novo coronavrus. Segundo Paula, o aumento do nmero de internaes, principalmente no municpio de Rio Grande, bem como a quantidade de bitos crescentes na Zona Sul, que registra 15 mortes pela doena - Rio Grande (6), Pelotas (4), Canguu (2), So Jos do Norte (2) e Piratini (1). "No tenho certeza se a mudana de bandeira vai acontecer esta semana, mas pelo aumento que estamos vendo, corremos o risco srio de entrar em bandeira vermelha", avaliou.

Quanto rea da sade, ela informou que h possibilidade de interrupo em servios eletivos devido falta de medicamento e de profissionais. "Estamos vivendo algumas dificuldades na sade, no uma situao que ocorra apenas em Pelotas; tm faltado medicamentos em algumas reas; h limitao no nmero de equipes de profissionais da sade", explicou Paula. Uma reunio com o coordenador da Aliana Pelotas, Amadeu Fernandes foi realizada nesta quinta-feira, com o objetivo possibilitar, aos empresrios, organizao prvia, caso haja modificao no modelo estadual.