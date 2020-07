está mapeando a circulação do coronavírus no esgoto de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Técnicos da Feevale realizarão a coleta de água do Arroio Pampa, em Novo Hamburgo, para encaminhar para análise no Laboratório de Microbiologia Molecular da universidade. A atividade, que acontecerá nesta sexta-feira, integra uma pesquisa realizada pela Instituição, em parceria com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que

Inédita no Rio Grande do Sul, a pesquisa visa aumentar a compreensão da dinâmica viral, auxiliando na tomada de decisão das medidas de prevenção da Covid-19. Até agora, de 30 amostras analisadas, seis apresentaram resultados positivos. Segundo Caroline Rigotto, professora do mestrado em Virologia, a ideia é fazer o monitoramento por 10 meses, o que permitirá acompanhar a ocorrência e a distribuição do vírus ao longo da pandemia e das diferentes sazonalidades.