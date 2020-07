Doceiras de Pelotas terão aplicativo para que possam comercializar os produtos

Reconhecidas como patrimônio cultural imaterial do Brasil, as tradições doceiras da região de Pelotas são um saboroso traço da cultura gaúcha. Os doces, finos e coloniais, são o resultado de uma receita que combina identidades e saberes repassados entre gerações. Por essa importância, foram escolhidos como tema da celebração dos 208 anos de Pelotas, que serão comemorados na próxima terça-feira com festividades.

Para as festividades, a Associação de Produtores de Doces de Pelotas Doce Pelotas criou, em parceria com a prefeitura e o Sebrae, um canal de vendas que será lançado nesta sexta-feira. A ideia é disponibilizar um serviço de entrega ou retirada dos produtos por meio de aplicativo, e assim valorizar o trabalho das famílias doceiras e oferecer uma nova maneira de comercialização, já que muitas delas tiveram seu sustento prejudicado com a pandemia do novo coronavírus. A Feira Nacional do Doce (Fenadoce), que tinha previsão de ser realizada entre 29 de maio e 14 de junho, foi adiada como medida de saúde e segurança da população.

A nova forma de comercialização dos doces integra uma iniciativa, que tem o apoio de instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Sesc e a Fecomércio, que organizou uma programação com diversas atividades virtuais para celebrar o aniversário de Pelotas até o dia 12 de julho. Ainda como parte da programação estão o lançamento da nova versão do aplicativo Turismo Virtual em Pelotas e outras ações interativas, como um almanaque e um quiz que apresentam parte do conjunto histórico da cidade.

Em maio de 2018, o Iphan determinou o tombamento e registro para a cidade, englobando o Conjunto Histórico de Pelotas e as Tradições Doceiras da região, que engloba as cidades de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu. A decisão simbolizou a integração entre as dimensões material e imaterial do Patrimônio Cultural, destacando a história e as características da cidade como uma composição desses dois opostos complementares, simbolizados pela dicotomia entre o sal (da produção de charque) e o açúcar (da produção doceira).

Ainda para valorizar a tradição doceira da cidade, um outro evento, no Mercado Central, está vendendo doces com preços promocionais. A chamada Quinzena do Doce segue até o dia 13 deste mês, para valorizar os comerciantes locais.