Ensino à distância é visto como um desafio em Tio Hugo

A pandemia foi responsável pela suspensão das aulas presenciais em praticamente todo o mundo. Diante desta situação, os profissionais da educação e estudantes passaram a conviver com um grande desafio no desenvolvimento das suas atividades, que são as aulas à distância. Em Tio Hugo os professores da rede municipal de ensino, escolas e as famílias dos estudantes executam as tarefas letivas através de blocos de atividades didáticas, retiradas pelos pais nas respectivas escolas para a conclusão em casa.

A secretaria municipal de Educação trabalha no acompanhamento e suporte a implantação dessas tarefas a distância. Para facilitar esse contato entre os educadores e as famílias, foram criados grupos de Whatsapp. Além disso, os professores também realizam atendimentos individuais através do mesmo aplicativo. No entanto, nem todos os pais têm acesso à ferramenta no município, dificuldade vista em outros municípios do Estado.

A interação com a família e a necessidade de ser protagonista do seu conhecimento traz lições aos professores, que poderão ser consideradas no retorno das atividades presenciais. Esse momento exige do professor muito mais planejamento. O pedido da secretaria de Educação de Tio Hugo é que as famílias colaborem, ajudando os seus filhos na execução das tarefas. Além disso, os professores estão a disposição para quaisquer dúvidas que eventualmente possam surgir. Esse desafio das aulas em casa é novo e precisa da contribuição de toda a comunidade escolar. Nada substitui o ensino e a didática oferecidos em sala de aula, mas todos poderão se envolver e auxiliar os estudantes nessa situação.