Atendimento em ESF's será retomado em Arroio do Meio

Considerando a estabilização dos atendimentos na ala Covid-19 no Posto de Saúde Central, bem como a necessidade do acompanhamento da população com doenças crônicas nos bairros, a prefeitura de Arroio do Meio organizou protocolo com medidas para o retorno gradual das atividades nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) dos bairros, a partir de segunda feira. Para o andamento das atividades com segurança, a equipe da secretaria de Saúde do município reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais públicos e estabelecimentos. Da mesma forma, a importância do uso de álcool gel e distanciamento recomendado entre as pessoas. Ressalta também que o período ainda exige muitos cuidados e restrições e que a população continue contatando o Telessaúde e procure as unidades de saúde somente quando necessário.