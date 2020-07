Ônibus terão horário reduzido no domingo, em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), decidiu que, a partir do decreto que determina o fechamento de todo o comércio aos domingos, também determinou à concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano que opere com restrições. Com isso, a empresa atenderá a comunidade apenas nos horários de pico, das 6h às 8h e das 17h30 às 20h. Estes horários são válidos para este domingo.

A secretaria ressalta que, fora dos horários estabelecidos, toda a frota estará recolhida às garagens da concessionária. Os horários de circulação visam atender a servidores da saúde e aos órgãos de segurança pública, para que não haja prejuízo aos funcionários que dependem de ônibus para irem trabalhar. Os horários das 8h e das 20h remetem à saída do ônibus para a última volta.

O secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, justifica a tomada de decisão. "Estes horários foram estipulados após consulta aos órgãos de saúde e hospitais, em que se pese horários de entrada e saída dos colaboradores. Além disso, identificamos que no domingo passado, os ônibus que operam o serviço registraram fluxo muito pequeno de usuários", esclareceu Willenbring.

A prefeitura orienta aos usuários que precisarem se deslocar com o uso do transporte público que se programem com antecedência, para evitar contratempos. Das 6h às 8h e das 17h30 às 20h, a frota estará operacional em todas as linhas atendidas pela concessionária.

Vale lembrar que o transporte de Caxias do Sul tem sofrido com excesso de passageiros, sobretudo em horários de pico. Em uma pesquisa, somente em junho, somando todas as fiscalizações, o acúmulo chegou a 1,5 mil acima do limite permitido.