Famílias de São Borja terão acesso à luz e água

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de São Borja, Fábio Fronza esteve visitando o assentamento Conquista das Missões. As 16 famílias instaladas no local vão poder contar com energia elétrica, após a ativação dos serviços pela concessionária. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a prefeitura estão garantindo o fornecimento desse serviço básico, com um investimento de R$ 486 mil.

A previsão é que em cerca de duas semanas a rede elétrica possa entrar em pleno funcionamento. Considerando as 16 famílias no assentamento, pelos menos 50 pessoas são diretamente beneficiadas. Com a rede de luz, também será possível colocar em operação sistema de abastecimento de água já instalado. Em relação ao serviço de abastecimento de água, a rede de distribuição e, reservatório e ramais residenciais já foram instalados. Os recursos são federais, com participação da Prefeitura.

O secretário destacou que foram vários anos de espera por parte dos produtores, graças aos esforços empreendidos, as famílias no assentamento passam a ter maior conforto e dignidade nas suas atividades produtivas no dia a dia. A rede de fornecimento de energia foi implantada pela empresa RGE, tendo, no total, 5,3 quilômetros de extensão, de média tensão.

O sistema ainda tem 65 postes de apoio e 13 transformadores. Essa infraestrutura, além dos ramais residenciais, se faz necessária para interligação com a rede geral de abastecimento. Os núcleos familiares com inscrição do Cadastro Único da União receberam os subsídios necessários para poder dispor do fornecimento de luz elétrica.