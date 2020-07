MEI's de Lajeado poderão emitir notas fiscais pelo celular

A prefeitura de Lajeado passou a disponibilizar mais uma nova ferramenta, o aplicativo para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, diretamente no celular. O aplicativo, que já está disponível para celular com o sistema Android, permite a emissão de notas para os Microempreendedores Individuais (MEIs) do município de forma intuitiva, amigável e inteligente, com acesso fácil às informações. Além da emissão, o aplicativo também permite o acesso à informações, como o faturamento da empresa.

Para os MEIs já inscritos, será necessário que o contribuinte faça um requerimento atualizando os dados e solicitando liberação do acesso. Tal procedimento visa garantir a segurança do acesso, evitando possíveis acessos não autorizados. Após, é só instalar o aplicativo e proceder com o cadastro, que será validado com os dados da empresa no cadastro geral da prefeitura. Já para novas inscrições de MEIs, a habilitação ocorrerá no momento da inscrição.

Conforme o secretário municipal da Fazenda, Guilherme Cé, o aplicativo é mais um passo nos processos de digitalização e desburocratização dos serviços públicos. "Esse app é uma ferramenta que vem a criar uma nova facilidade, em especial para os micro e pequenos empreendedores. Nossa expectativa é que com o tempo ele passe a ser usado pela maioria dos MEI's da cidade", afirmou o secretário.

Em 2019, já havia sido lançado o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, que pode ser acessado online via site do município e hoje conta com 16 diferentes serviços online. No início deste ano, foi lançado o app Cidadão, que permite a geração online do IPTU, tanto do valor do ano corrente como de débitos vencidos, e do ISS (Imposto sobre Serviços) para todos os contribuintes inscritos no município e prestadores de serviços.