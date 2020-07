Municípios do Planalto Médio vão criar sistema de dados de saúde

A Associação dos Municípios do Planalto Médio (Ampla) e o Consórcio Intermunicipal do Planalto Médio (Ciplam) trabalham na criação de um sistema para abrigar dados dos municípios da região sobre o coronavírus. Ao todo, deverão ser contempladas informações de 62 cidades e 24 hospitais.

Conforme explica a secretária de Saúde de Passo Fundo, Carla Gonçalves, os dados expostos na plataforma possibilitarão uma análise do cenário regional dentro dos critérios do distanciamento controlado estabelecidos pelo governo do Estado. A plataforma deverá ser criada ainda nesta semana. Entre as informações, estarão os números de casos positivos, recuperados e óbitos e a quantidade de leitos ocupados por pacientes com Covid-19.