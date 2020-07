Prefeitura compra 3 mil testes rápidos em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo recebeu mais 3 mil testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus. A aquisição vai reforçar a estratégia de ampliação de testagem da população no enfrentamento à pandemia, visto que, segundo a prefeitura, o Ministério da Saúde não está garantindo os insumos necessários para a realização dos testes Swab (com a coleta de secreção com um cotonete) no Laboratório Municipal, sem previsão de reabastecimento.

Os testes rápidos fazem o diagnóstico de vírus ativo e de presença de anticorpos no sistema IGG e IGM. O secretário de Saúde, Ricardo Charão ressalta a importância do processo de testagem. "A estratégia central no município é garantir a testagem da população para a tomada de decisões, além de ser fundamental para que as pessoas saibam efetivamente se tem ou não a doença e façam o adequado isolamento e colaborem preservando a saúde das outras pessoas", destacou Charão.