DNIT libera tráfego em viaduto na BR-158, em Santa Maria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, nesta quarta-feira, o tráfego de veículos no viaduto da interseção entre as BR-158 e BR-392, em Santa Maria. Em outro ponto da travessia urbana, a autarquia também concluiu a ampliação de pista e acabamentos junto ao viaduto do Cerrito, possibilitando a abertura ao tráfego de quatro quilômetros de pista duplicada na BR-158

O novo viaduto, no bairro Uglione, será totalmente iluminado e terá trânsito de veículos em dois sentidos, no formato de pista simples. A obra possibilita uma ligação direta para quem trafega na direção Santa Maria-São Pedro do Sul e vice-e-versa, passando por cima do trevo existente. Com a liberação, o fluxo da rotatória atual também passará a ter mais fluidez, garantindo mais segurança aos usuários da rodovia.

Na interseção com a BR-392, o DNIT executa a maior obra do trecho, segundo a autarquia. Trata-se de um viaduto em três níveis que, após concluído, segregará totalmente o trânsito urbano do fluxo que utiliza a rodovia da zona de produção do Rio Grande do Sul, tanto para região Sul do Estado, com destino ao Porto de Rio Grande, quanto para Fronteira Oeste, para Uruguai e Argentina.